Son Dakika Haberleri: Kırşehir Valiliği Halk Günü Düzenledi

Kırşehir Valiliği Halk Günü Düzenledi

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk gününde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Kırşehir Valiliği Halk Günü Düzenledi, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halk gününde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, halk günü toplantısı Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Vatandaşların talep ve şikayetlerinin bütün ayrıntılarıyla görüşüldüğü toplantıda Akın, ilgili kurum amirlerine, müracaatların yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yerine getirilmesi konusunda gereken talimatları verdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:53 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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