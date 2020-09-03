Kırşehir Valiliği halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir Valiliği eylül ayı halk günü toplantısında vatandaşların sorunları ve talepleri dinlendi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, eylül ayı halk günü toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Zikri Şahin ve ilgili kurum müdürleri ile müracaat sahibi vatandaşların katıldığı toplantıda vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler alındı.

Vali Akın, vatandaşların şikayet ve talepleri ilgili kurum amirleri ile genel değerlendirme yaptı.

Koronavirüs tedbirleri uygulanarak yapılan toplantıda konuşan Vali Akın, vatandaşların sorunlarının, talep ve isteklerinin en kısa sürede imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine gereken talimatları verdiğini belirtti.