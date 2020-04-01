Son Dakika › Güncel › Kırşehir Valiliği: 'Karantinada olan yer yok' - Son Dakika
Kırşehir Valiliği: "Karantinada olan yer yok"
6 saat önce
Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, karantina ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, karantina ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, bir televizyon kanalı kaynak gösterilerek Kırşehir'de 133 covid-19 vakası olduğu ve bir köyün karantina altına alındığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Kaynak olarak gösterilen televizyon kanalı ile yapılan görüşmede böyle bir haberin yayımlanmadığı ifade edilmiş olmakla birlikte yapılan bu paylaşımdaki bilgiler de gerçeği yansıtmamaktadır"denildi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Karantinada yalnız olan oyuncu Esra Dermancıoğlu sitem etti: Keşke sevgilimden ayrılmasaydım Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı