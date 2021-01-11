Kırşehir Valiliği yağışlı hava uyarısı yaptı - Son Dakika

Kırşehir Valiliği yağışlı hava uyarısı yaptı

11.01.2021 16:34
Kırşehir Valiliği yağışlı hava uyarısı yaptı, System.String[]

Kırşehir Valiliği yağışlı hava uyarısı yaptı.

Kırşehir Valiliği yağışlı hava uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklama, ülkemizin Orta Karadeniz üzerinden ılık ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklama ise şöyle;

"Ülkemiz yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek. Bölgemiz sorumluluk sahasında mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Pazartesi ve Salı günleri artarak mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren kuvvetli soğumayla birlikte mevsim normalleri civarına ineceği bekleniyor. Bölgemizin Kuzey kesimlerinde hafta sonu görülecek yağışların, Çarşamba günündeki kuvvetli soğumayla birlikte bölge geneline yayılarak, karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor." - KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği yağışlı hava uyarısı yaptı

Kırşehir Valiliği, Karadeniz, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırşehir Valiliği yağışlı hava uyarısı yaptı - Son Dakika


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