Kırşehir Valiliğinden 23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Kırşehir Valiliğinden 23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklama

24.04.2022 11:17
Kırşehir Valiliğinden 23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklama

Kırşehir Valiliği, kentte gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde "Arapça şarkı dinletildiği" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kırşehir Valiliği, kentte gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde "Arapça şarkı dinletildiği" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleriyle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında art niyetli haber ve yorumların yer aldığı belirtildi.
Bu nedenle konuyla ilgili açıklama yapılma gereği duyulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kent Park'ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla coşkuyla kutlanmıştır. Malum olduğu üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki coşkumuzu ve sevincimizi tüm dünya çocuklarıyla paylaşıyor, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla tüm dünyaya iletme fırsatı buluyoruz. Bu anlayışa uygun olarak, etkinliklerde Kırşehir yöresi halk oyunlarımıza yer verildiği gibi ilimizdeki okullarda eğitim gören Türkmen öğrenciler de kendi ülkelerine ait halk oyunu gösterisi sunmuşlardır. Katılımcıların büyük beğeniyle izledikleri etkinliklerin içerisinde yer alan Türkmen öğrencilerin gösterileri bahane edilerek bazı çevrelerce kutlamaların istismar edildiğini görmekten üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Ulusal Egemenlik, Kırşehir, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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