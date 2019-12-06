Kırşehir Valiliğinden buzlanma uyarısı

Kırşehir Valiliğinden kent genelinde don olayı ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir ve çevresinde gece, cumartesi ve pazar günleri hava sıcaklığının hissedilir oranda azalacağı aktarıldı.

Kent merkezinin yanı sıra Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde kuzey yönden esmesi beklenen kuvvetteki rüzgar ve hava sıcaklıklarındaki 6-7 derecelik azalmadan dolayı yer yer donma ve buzlanma görülebileceği ifade edilen açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması istendi.