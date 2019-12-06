Son Dakika Haberleri: Kırşehir Valiliğinden buzlanma uyarısı
Son Dakika Güncel Kırşehir Valiliğinden buzlanma uyarısı - Son Dakika

Kırşehir Valiliğinden buzlanma uyarısı

6 saat önce

Kırşehir Valiliğinden kent genelinde don olayı ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Kırşehir Valiliğinden buzlanma uyarısı, System.String[]

Kırşehir Valiliğinden kent genelinde don olayı ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir ve çevresinde gece, cumartesi ve pazar günleri hava sıcaklığının hissedilir oranda azalacağı aktarıldı.

Kent merkezinin yanı sıra Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde kuzey yönden esmesi beklenen kuvvetteki rüzgar ve hava sıcaklıklarındaki 6-7 derecelik azalmadan dolayı yer yer donma ve buzlanma görülebileceği ifade edilen açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması istendi.

Çiçekdağı, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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