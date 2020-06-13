Kırşehir Valiliğinden dolu yağışı ve sel uyarısı - Son Dakika

Kırşehir Valiliği, dolu ve sağanak ile ani sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gün içinde gök gürültülü sağanağı, dolu yağışı ile birlikte yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kent genelinde beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım

riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, Kırşehir Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla da vatandaşlar bilgilendirildi.