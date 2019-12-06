Kırşehir Valiliğinden

Mevsimsel değişikliklerin kendini göstermesinin ardından Kırşehir Valiliği yaptığı açıklama ile don ve buzlanma uyarısı yaptı.



Yazılı yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre Kırşehir ve çevresinde 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması önem arz etmektedir."denildi. - KIRŞEHİR