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Kırşehir Valiliğinden "Don ve Buzlanma" uyarısı
6 saat önce
Mevsimsel değişikliklerin kendini göstermesinin ardından Kırşehir Valiliği yaptığı açıklama ile don ve buzlanma uyarısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
Mevsimsel değişikliklerin kendini göstermesinin ardından Kırşehir Valiliği yaptığı açıklama ile don ve buzlanma uyarısı yaptı.
Yazılı yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre Kırşehir ve çevresinde 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması önem arz etmektedir."denildi. - KIRŞEHİR
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