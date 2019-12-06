Son Dakika Haberleri: Kırşehir Valiliğinden "Don ve Buzlanma" uyarısı
Son Dakika Güncel Kırşehir Valiliğinden 'Don ve Buzlanma' uyarısı - Son Dakika

Kırşehir Valiliğinden "Don ve Buzlanma" uyarısı

6 saat önce

Mevsimsel değişikliklerin kendini göstermesinin ardından Kırşehir Valiliği yaptığı açıklama ile don ve buzlanma uyarısı yaptı.

Kırşehir Valiliğinden

Mevsimsel değişikliklerin kendini göstermesinin ardından Kırşehir Valiliği yaptığı açıklama ile don ve buzlanma uyarısı yaptı.


Yazılı yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre Kırşehir ve çevresinde 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması önem arz etmektedir."denildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
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