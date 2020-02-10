Kırşehir Valiliğinden

Kırşehir Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezinin gereksiz çağrılarla meşgul edilmemesi için uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, birden fazla olan acil çağrı numaraların birleştirilmesi amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurulmasında Kırşehir'in pilot illerden biri olduğu belirtildi.

2013 yılında "110" acil çağrılarını karşılayarak faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezine, 2014 yılında "112" ve "122" acil hatlarının da entegre edildiği hatırlatılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çağrı yönlendirici personelinin de görev aldığı aktarıldı.

Açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezinde 7 gün 24 saat hizmet verildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşabilmek için ilgili kurumlarımız gayretli bir çalışma sürdürmektedir. Acil yardım hizmetlerinin daha etkin olması için gereksiz aramalardan kaçınılması gerekmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edenler hakkında; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 42/A maddesi ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 23'üncü maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmaktadır."