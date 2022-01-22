Üye Girişi
Kırşehir Valiliğinden kar yağışı ve buzlanma uyarısı - Son Dakika

Kırşehir Valiliğinden kar yağışı ve buzlanma uyarısı

22.01.2022 10:05
Kırşehir Valiliğinden kar yağışı ve buzlanma uyarısı

Kırşehir Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

Kırşehir Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda 27 Ocak 2022 Perşembe gününe kadar yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği aktarıldı.

Olumsuz hava şartlarında trafik güvenliği, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla zorunlu olmadıkça vatandaşların seyahate çıkmamaları istenilen açıklamada, seyahate çıkacakların ise güzergahları hakkında Karayolları Genel Müdürlüğünün ücretsiz Alo 159 hattından veya resmi internet sitesinden en uygun ve alternatif yolları sorgulayarak yol seçiminde bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışının beklendiği bu tarihlerde, kritik yol kesimleri ve trafik yoğunluğu bulunan, yüksek rakımlı, uzun köprü ve viyadükleri olan yollarda, fiziki araç özellikleri ve kış donanımı eksikliklerinden dolayı orta yüklü ticari taşıtlardan kaynaklı yol kapanmaları yaşanmaktadır. Yol kapanmasını önlemek amacıyla kar yağmaya başladığı andan itibaren bu araçların trafikte seyretmeleri, emniyet şeritlerini kullanmaları ve bu şeritte park yapmaları engellenerek, uygun alanlarda bekletilmeleri sağlanacaktır. Yoğun kar yağışının beklendiği günlerde yola çıkması gereken otomobil, otobüs ve benzeri taşıtların kış şartlarına uygun olması, yakıtlarının dolu olması, araçlarda kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları gerekmektedir. Vatandaşların trafik kurallarına ve görevlilerin ikazlarına uymaları can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından önem arz etmektedir."

YORUMLAR
500

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırşehir Valiliği, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Valiliğinden kar yağışı ve buzlanma uyarısı - Son Dakika


O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Kimler binmemişti ki? Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur "Digor" isimli jeti icradan satışta! Kimler binmemişti ki? Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur "Digor" isimli jeti icradan satışta!         
10:29
Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL         
10:14
Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı         
09:47
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek         
14:28
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37

Son Dakika Haberleri
10:28 Kimler binmemişti ki? Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur "Digor" isimli jeti icradan satışta!
10:24 Kızının 14 yaşındaki arkadaşını "zincirleme" taciz etti: Eşofmanımı indirerek...
10:14 Yoldan çıkan minibüs hızını alamadı, önce tıra sonra otomobile çarptı: 4 yaralı
10:13 Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL
10:06 Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı
09:20 Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu protestocularına: "Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım"
09:10 CHP'den enflasyonu düşürmek için 10 madde: Ekonomide kral değil, kural olmalı
09:04 Kadını cinsel gücü artırıcı ilaç mı öldürdü, yasak aşkı mı?
08:52 AK Parti'den istifa eden eski başkan için bomba "yasak aşk" iddiası
08:45 Gülse Birsel, elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında fatura
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 10:45:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Valiliğinden kar yağışı ve buzlanma uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement