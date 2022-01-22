Kırşehir Valiliğinden kar yağışı ve buzlanma uyarısı - Son Dakika

Kırşehir Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda 27 Ocak 2022 Perşembe gününe kadar yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği aktarıldı.

Olumsuz hava şartlarında trafik güvenliği, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla zorunlu olmadıkça vatandaşların seyahate çıkmamaları istenilen açıklamada, seyahate çıkacakların ise güzergahları hakkında Karayolları Genel Müdürlüğünün ücretsiz Alo 159 hattından veya resmi internet sitesinden en uygun ve alternatif yolları sorgulayarak yol seçiminde bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışının beklendiği bu tarihlerde, kritik yol kesimleri ve trafik yoğunluğu bulunan, yüksek rakımlı, uzun köprü ve viyadükleri olan yollarda, fiziki araç özellikleri ve kış donanımı eksikliklerinden dolayı orta yüklü ticari taşıtlardan kaynaklı yol kapanmaları yaşanmaktadır. Yol kapanmasını önlemek amacıyla kar yağmaya başladığı andan itibaren bu araçların trafikte seyretmeleri, emniyet şeritlerini kullanmaları ve bu şeritte park yapmaları engellenerek, uygun alanlarda bekletilmeleri sağlanacaktır. Yoğun kar yağışının beklendiği günlerde yola çıkması gereken otomobil, otobüs ve benzeri taşıtların kış şartlarına uygun olması, yakıtlarının dolu olması, araçlarda kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları gerekmektedir. Vatandaşların trafik kurallarına ve görevlilerin ikazlarına uymaları can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından önem arz etmektedir."