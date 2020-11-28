Kırşehir Valiliğinden kış lastiği uyarısı - Son Dakika

Kırşehir Valiliği, sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsimi sürecinde trafik kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, kış mevsimiyle ilgili alınan tedbirlere vatandaşların uymasıyla, huzur ve güven içinde seyahat edilmesinin amaçlandığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanarak, can ve mal güvenliklerinin korunması ve trafik akışının güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla Kırşehir il sınırları içerisinde ticari amaçlı olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtların tamamında 01 Aralık 2020 ile 01 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunluluğu yönünde karar alınmıştır. Sürücülerin kış lastiklerini bu tarihler arasında takmaları gerekmektedir."