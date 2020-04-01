Kırşehir Valiliğinden, sosyal medyada bir televizyon kanalı kaynak gösterilerek paylaşılan, "kentte 133 koronavirüs vakası olduğu ve bir köyün karantinaya alındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yayılan iddianın asılsız olduğu vurgulanarak, vatandaşların, yetkili makamlarca yapılacak açıklamalar dışında gerçek bilgilerden yoksun bu tür söylentilere itibar etmemeleri istendi.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, bir televizyon kanalı kaynak gösterilerek, Kırşehir'de 133 koronavirüs vakası olduğu ve bir köyün karantina altına alındığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Kaynak olarak gösterilen televizyon kanalı ile yapılan görüşmede böyle bir haberin yayımlanmadığı ifade edilmiş olmakla birlikte yapılan bu paylaşımdaki bilgiler de gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.