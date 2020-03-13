Kırşehir valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Son Dakika
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Kırşehir valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Valiliği, Pazar gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiğini bildirdi.

Kırşehir valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Valiliği, Pazar gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiğini bildirdi.


Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizin, Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor"denildi. Yapılan yazılı açıklama şöyle;


"Bölgemizin 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen mevsime göre soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü sağanak yağmur şeklinde başlayacak yağışların Pazartesi günü karla karışık yağmura ve yükseklerde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin edilmekte bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte normallerinin altına düşmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:18 Kaynak: İHA
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