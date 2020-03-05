Kırşehir Valiliğinin halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, mart ayı halk günü toplantısında vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, halk günü toplantısı Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Akın, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, müracaat sahibi vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Akın, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinlediklerini, talep ve şikayetleri imkanlar doğrultusunda çözüme kavuşturma gayretinde olduklarını belirtti.