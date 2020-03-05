Kırşehir Valiliğinin halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Valiliğinin halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir Valiliğinin halk günü toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, mart ayı halk günü toplantısında vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Kırşehir Valiliğinin halk günü toplantısı yapıldı, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, mart ayı halk günü toplantısında vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, halk günü toplantısı Vali Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Akın, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, müracaat sahibi vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Akın, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinlediklerini, talep ve şikayetleri imkanlar doğrultusunda çözüme kavuşturma gayretinde olduklarını belirtti.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 5 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde HIV virüsü diğerinde frengi hastalığı tespit edildi Göksel Gümüşdağ: "17 başkanımız Kopenhag maçına gelecek" Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son Dakika Haberleri
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:50:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Valiliğinin halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]