Kırşehir Valiliğinin halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kasım ayı halk günü toplantısında vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kasım ayı halk günü toplantısı Vali Akın başkanlığında yapıldı.

Akın, vatandaşların sorun, şikayet ve taleplerini dinleyerek, çözüme kavuşturulması için kurum müdürleri ve amirlerine talimat verdi.

Halk günü toplantısına, Vali Yardımcısı Zikri Şahin ile ilgili kurumların müdürleri ve yetkilileri katıldı.