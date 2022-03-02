Kırşehir Valisi Akın'a Deprem Haftası ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Valisi Akın'a Deprem Haftası ziyareti

02.03.2022 15:57
Kırşehir Valisi Akın'a Deprem Haftası ziyareti

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) İbrahim Avşar, Deprem Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) İbrahim Avşar, Deprem Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Akın, Deprem Haftası etkinliklerinin amacının toplumda afete hazırlık bilincinin yaygınlaştırılması olduğunu ifade etti.

Her türlü olumsuz durumda riskleri azaltarak olayların afete dönüşmesini önlemenin önemini vurgulayan Akın, İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Afetler konusunda toplumda çok önemli farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını aktaran Vali Akın, şöyle devam etti:

"Yine İçişleri Bakanlığımızca 2022 yılı, bu çalışmaların devamı niteliğinde afet eğitim yılındaki teorik bilgiyi pratiğe dökmek amacıyla 'Afet Tatbikat Yılı' olarak ilan edildi. Deprem Haftası nedeniyle vatandaşlarımızın afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve afetlerden kaynaklanan can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamaktadır. Bu yönde ilimizde önemli çalışmalar yürüten İl AFAD Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, afetsiz günler diliyorum."

AFAD gönüllülerinin de yer aldığı ziyarette, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Avşar, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında yapacakları çalışmalarla ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.

YORUMLAR
500
AFAD ekipleri Karabağlar'da deprem tatbikatı yaptı AFAD ekipleri Karabağlar'da deprem tatbikatı yaptı Son Dakika | Kırşehir'de 'Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor Projesi' tanıtıldı Son Dakika | Kırşehir'de 'Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor Projesi' tanıtıldı

Deprem Haftası, Kırşehir, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Akın'a Deprem Haftası ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum fark var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:37 Aynı ayakkabılarla hem video çekti hem de hırsızlık yaptı! Sonunda yakayı ele verdi
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
15:12 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 16:04:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Valisi Akın'a Deprem Haftası ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement