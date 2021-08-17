Kırşehir Valisi Akın, afetzedeler için düzenlenen kampanyaya vatandaşlardan destek istedi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, afetzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına tüm Kırşehirlilerin desteğini beklediklerini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilişkin Vali İbrahim Akın başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonundaki toplantıda konuşan Akın, son günlerde yaşanan afetlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanlığınca alınan karar gereği İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığınca yardım kampanyası başlatıldığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız hem maddi hem de ayni olarak kampanyaya destek olabileceklerdir. Kampanyaya nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız YANGIN ya da SEL yazıp 1866'ya SMS (bir SMS 10 liradır) atarak katılabilirler. Vatandaşlarımız ayrıca, müdahale ve iyileştirme çalışmalarında kullanılmak üzere başlatılan 'Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası'na ilişkin belirtilen banka hesap numaralarına da yardımda bulunabilirler. Aziz milletimiz, zor zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde yaralarının sarılması ve ihtiyaçlarının giderilmesi anlayışı ile hızlı bir yardım seferberliğine girmiştir. Yardım kampanyasına tüm Kırşehirlilerden destek bekliyoruz."

Vali Akın, ayni yardımda bulunmak isteyenler için ise AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda Cacabey Meydanı'nda yardım toplama noktası oluşturulduğunu ifade etti.