Kırşehir Valisi Akın, başarılı sporcuyu ödüllendirdi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İstanbul'da düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Urkuş Işık'ı ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, antrenör Ziya Kaya ve sporcu Işık, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Akın, uluslararası müsabakalarda Kırşehirli sporcularının elde ettikleri başarılardan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Urkuş Işık'ın başarılarıyla gençlere örnek olduğunu aktardı.

Işık'ın milli takım formasıyla yakaladığı başarının devamının geleceğine inandığını vurgulayan Akın, "Urkuş Işık'ın katıldığı tüm yarışmalarda başarı ile döndüğünü görüyoruz. Bu azimli bir çalışmanın sonunda elde edilen başarıdır. Kendisini ve emeği geçen antrenörlerini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Akın, konuşmasının ardından, eylül ayında İstanbul'da düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli koşusunda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Urkuş Işık'a çeşitli hediyeler verdi.