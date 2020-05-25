Kırşehir Valisi Akın, bayramda çalışan kamu personelini ziyaret etti - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında halkın güven ve huzuru için görevlerinin başında bulunan kamu personelini bayram dolayısıyla ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Akın, personelin bayramını kutladı.

Daha sonra Vefa Sosyal Destek Ekipleri ile bir araya gelen Akın, yapılan çalışmalar, ziyaretler ve gelen talepler hakkında bilgi aldı, çalışanların bayramını tebrik etti.

İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Akın, sokağa çıkma yasağında vatandaşın güven ve huzuru için görevlerinin başında bulunan emniyet mensuplarıyla, bir müddet sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerini değerlendiren Akın, gece gündüz demeden çalışan kamu personellerinin, sokağa çıkma yasağı günlerinde de hizmetlerine devam ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devlet olarak her zaman milletimiz için hizmet etmeye devam edeceğiz. Ramazan Bayramı'nda fedakarlık göstererek çalışıyorsunuz. Hepinize göstermiş olduğunuz vefakarlıktan dolayı teşekkür ediyor, bayramınızı tebrik ediyorum. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın her zaman yanındayız."