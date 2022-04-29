Kırşehir Valisi Akın "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasıyla sürücüleri uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Valisi Akın "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasıyla sürücüleri uyardı

29.04.2022 19:01
Kırşehir Valisi Akın "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasıyla sürücüleri uyardı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası kapsamında kara yolunda emniyet kemeri denetimi yaparak sürücülere uyarıda bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası kapsamında kara yolunda emniyet kemeri denetimi yaparak sürücülere uyarıda bulundu.

Ankara- Kayseri kara yolundaki Ortaköy Kavşağı'nda bulunan polis uygulama merkezine gelen Vali Akın, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücüleriyle sohbet etti.

İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı için başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasını anlatan Vali Akın, sürücüleri, özellikle uzun yolda emniyet kemeri takmaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda ikaz etti.

Vali Akın ve polis ekipleri, sürücülere uygulamayla ilgili broşür dağıttı, çocuklara hediyeler verdi.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Akın, bugün itibarıyla Ramazan Bayramı tatilinin başladığını ve kara yollarındaki trafik yoğunluğunun arttığını söyledi.

Trafik ekiplerinin bayram boyunca teyakkuzda olacağını ve denetimlerini sürdüreceğini vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Emniyet kemerinin son derece önemli olduğunu, can kaybını önemli oranda azalttığını biliyoruz. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda emniyet kemeriyle ilgili çok sayıda uygulama ve denetim gerçekleştirdik. Bakanlığımızın belirlediği 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla bu bayramda da denetimlerimizi aralıksız olarak devam ettireceğiz."

Denetim etkinliğine Kırşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Yaltı diğer yetkililer ve polis ekipleri katıldı.

Kırşehir Valisi Akın Bayramınız kemerli olsun kampanyasıyla sürücüleri uyardı
Kırşehir Valisi Akın Bayramınız kemerli olsun kampanyasıyla sürücüleri uyardı
Kırşehir Valisi Akın Bayramınız kemerli olsun kampanyasıyla sürücüleri uyardı
Kırşehir Valisi Akın Bayramınız kemerli olsun kampanyasıyla sürücüleri uyardı
Kırşehir Valisi Akın Bayramınız kemerli olsun kampanyasıyla sürücüleri uyardı

YORUMLAR
500
Uygulamayı görünce panikleyen sürücü ön koltuktaki çocuğu arka koltuğa atıp kaçmaya çalıştı Uygulamayı görünce panikleyen sürücü ön koltuktaki çocuğu arka koltuğa atıp kaçmaya çalıştı Muş'ta polis ve jandarmadan 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması Muş'ta polis ve jandarmadan 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması

Ramazan Bayramı, İbrahim Akın, Kırşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Akın 'Bayramınız kemerli olsun' kampanyasıyla sürücüleri uyardı - Son Dakika


Son Dakika
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
18:00 29 Nisan Cuma günü altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığı iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 19:21:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir Valisi Akın "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasıyla sürücüleri uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement