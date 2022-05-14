Kırşehir Valisi Akın'dan Anadolu Ajansı'na ziyaret - Son Dakika

Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansı (AA) Kırşehir Bürosu'nu ziyaret etti.

Vali Akın, veda ziyaretleri kapsamında basın kuruluşlarına ziyarette bulundu.

AA Kırşehir Bürosu'nu ziyaret eden Vali Akın, 4 yıllık görevi süresi boyunca Kırşehir'in sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kalkınması için çalıştıklarını kaydetti.