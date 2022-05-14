Kırşehir Valisi Akın'dan Anadolu Ajansı'na ziyaret - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Akın'dan Anadolu Ajansı'na ziyaret

14.05.2022 12:38
Kırşehir Valisi Akın'dan Anadolu Ajansı'na ziyaret

Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansı (AA) Kırşehir Bürosu'nu ziyaret etti.

Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansı (AA) Kırşehir Bürosu'nu ziyaret etti.

Vali Akın, veda ziyaretleri kapsamında basın kuruluşlarına ziyarette bulundu.

AA Kırşehir Bürosu'nu ziyaret eden Vali Akın, 4 yıllık görevi süresi boyunca Kırşehir'in sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kalkınması için çalıştıklarını kaydetti.

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Valiler Kararnamesi, İçişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Akın'dan Anadolu Ajansı'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir Valisi Akın'dan Anadolu Ajansı'na ziyaret - Son Dakika
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