Son Dakika Haberleri: Kırşehir Valisi Akın'dan engellilere ziyaret
Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Akın'dan engellilere ziyaret - Son Dakika

Kırşehir Valisi Akın'dan engellilere ziyaret

6 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kentteki bazı engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırşehir Valisi Akın'dan engellilere ziyaret, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kentteki bazı engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda engellilerle görüşen Vali Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile toplumda engelli vatandaşlara karşı farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Bütün engellerin iyi bir eğitimle aşılabileceğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Yürütülen çalışmalarla engelli kardeşlerimizi sosyal hayatın içinde tutmayı arzu ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin sorunlarının gündeme taşınması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve onlara daha yaşanabilir bir ortam hazırlanması için farkındalık oluşturuyoruz. Devletimiz son yıllarda yaptığı kanuni düzenlemelerle engellilerimizin sosyal ve ekonomik hayata aktif olarak katılmalarını ve topluma daha kolay adapte olmalarını hedeflemiştir. Bizler de engellilerle sık sık bir araya geliyoruz. Engelli çocuklarımızı sabırla ve büyük fedakarlıkla büyüten ailelerine de teşekkür ediyorum."

Ziyarette Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan ve engelli vatandaşların aileleri de hazır bulundu.

Dünya Engelliler Günü, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar
Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:37:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir Valisi Akın'dan engellilere ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]