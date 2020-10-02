Kırşehir Valisi Akın'dan kurumlara ziyaret - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ticaret İl Müdürlüğü ile Kırşehir Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ve Gümrük Müdürü Serkan Kaplan'dan kurum faaliyetleri ile ilgili brifing alan Vali Akın, kurumların kaliteli hizmet sunmasını önemsediklerini vurguladı.

Tüketici haklarının korunması ve ticaret erbabının sorunlarının çözümü için Ticaret İl Müdürlüğü'nün önemli hizmetler yaptığını dile getiren Akın, "Vatandaşlarımızın aldıkları ürün ve hizmetlerde yaşadıkları hak kayıplarını önlemek ya da haklarını geri almak için yapılan müracaatlarda Tüketici Hakem Heyeti vasıtasıyla vatandaşlarımızın hakkını arayan bir kuruluş olarak görev ifa ediyor." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Gümrük Müdürlüğünün de özellikle ihracat ve ithalat yapan kuruluşların işlemlerinde büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Akın, "Gümrük Müdürlüğümüz ilimizde yapılan dış ticaretin artmasına ve gelişmesine katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Akın, her iki kurumda koronavirüs tedbirlerinin eksiksiz uygulanmasını da istedi.