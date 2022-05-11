Kırşehir Valisi Akın'dan okullara ziyaret - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Akın'dan okullara ziyaret

11.05.2022 11:37
Kırşehir Valisi Akın'dan okullara ziyaret

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, okulları ziyaret etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, okulları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Lisesi ile Cumhuriyet Ortaokulu ziyaretlerinde idarecilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Okullardaki eğitim faaliyetlerini inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Akın, Kırşehir'in eğitim kalitesini daha da yükseltmeye gayret gösterdiklerini vurguladı.

Öğrencilerin eğitimlerini en iyi ortamda tamamlamaları için gereken çalışmaları yaptıklarını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Okul binalarını yeniliyor, eğitimle ilgili yürütülen bütün projeleri ve yatırımları yakından takip ediyoruz. İlimizin 'eğitimde marka kent' olmasında öğretmenlerimizin payı çok büyük. Hem velilerimiz hem de öğretmenlerimiz el birliği içinde çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın gayreti içerisindeler. Bu vesileyle eğitim camiamıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Akın'a ziyaretlerinde, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da eşlik etti.

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Cumhuriyet, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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