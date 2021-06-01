Kırşehir Valisi Akın'dan su tasarrufu uyarısı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kuraklığın en yoğun hissedildiği bölgeler arasında yer alan köylerde suyun özenli ve tasarruflu kullanılması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Vali Akın, Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısına katıldı.

Toplantıda yapılan seçimlerde birlik asil üyeliklerine İl Genel Meclis Üyeleri Murat Yüksel ile Bayram Altuntaş, muhtarlardan ise Yağmurlu Armutlu köyü muhtarı Ertuğrul Aslan ile Tepesidelik köyü muhtarı Ali Doğan Türkmen seçildi.

Seçimlerin ardından kent merkezine bağlı köy muhtarlarının talep ve sorunlarını dinleyen Vali Akın, kaynakları ölçülü kullanarak köylere eşit oranda hizmet götürme gayretinde olduklarını anlattı.

Akın, "Son günlerde yaşanan kuraklıktan dolayı yaz aylarında köylerde su problemleri yaşamaktayız. Kuraklığın en yoğun hissedildiği bölgeler arasında yer alan köylerimizde suyu özenli ve tasarruflu kullanmak durumundayız. Köylerde çözüme kavuşturamadığınız hususları da bizlere mutlaka bildirin ki birlikte çözüm üretelim. Muhtarlarımız ve köylülerimiz bizler için çok değerli." diye konuştu.

KÖYDES Projesi ile ilgili muhtarlara bilgi veren Vali Akın, 2021 yılında kente 13 milyon 338 bin 44 lira ödenek geldiğini, ilçelere dağıtımının yapılmasıyla köylere hizmet götürüleceğini ifade etti.