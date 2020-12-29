Kırşehir Valisi Akın'dan TSO'ya ziyaret - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Ticaret Odasını (TSO) ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, ziyarette Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve üyelerle görüş alışverişinde bulundu.

Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, ticaret ve sanayi odalarının şehirlerdeki ekonomi faaliyetlerinde önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Kırşehir'in ticari faaliyetlerini değerlendirdiklerini aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgınından en çok etkilenenlerin başında iş dünyası gelmektedir. Esnafımızın ve iş dünyasının bu süreci en az sıkıntı ile atlatabilmesi için devletimiz bazı destekler sağlıyor. Bu süreci inşallah millet olarak el ele vererek, kurallara uyarak hep birlikte atlatacağız. İlin yöneticileri olarak iş insanlarımızın fikirlerini önemsiyoruz."

Mustafa Yılmaz da koronavirüs salgını sürecinde üyelerinin durumu ile ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.