Kırşehir Valisi Akın, futbol sahası tesislerinde yapılan çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Akın, futbol sahası tesislerinde yapılan çalışmaları inceledi

07.03.2022 14:50
Kırşehir Valisi Akın, futbol sahası tesislerinde yapılan çalışmaları inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Bağbaşı Futbol Sahası içinde yapılan tesislerdeki yenileme çalışmalarını inceledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Bağbaşı Futbol Sahası içinde yapılan tesislerdeki yenileme çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'ndeki 40 Şehir Gücü spor ile Kaman Cevizspor arasında oynanan maçı izleyen Akın, amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulan soyunma odası ile kafeteryada yapılan çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin'den bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklama yapan Akın, gençleri spora yönlendirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kırşehir'de sportif faaliyetlerin artarak devam ettiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bugün burada Bağbaşı Futbol Sahası'na yapılan tesislerde incelemelerde bulunduk. Ardından ülkemizin çeşitli bölgelerinden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödüllerini verdik. İlimize gelerek şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza, antrenörler ve hakemlerimize başarılar diliyorum. İlimizdeki sportif faaliyetlere önem veriyoruz."

Vali Akın, daha sonra Kırşehir Spor Salonu'na geçerek, burada gerçekleştirilen Masa Tenisi Yıldızlar Takım Şampiyonası'nda dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti.

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İbrahim Akın, Kırşehir, gençlik, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Akın, futbol sahası tesislerinde yapılan çalışmaları inceledi - Son Dakika


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