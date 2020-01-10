Kırşehir Valisi Akın, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Basın Konseyi'nin düzenlediği toplantıda gazetecilerle buluştu.

Ağalar Konağı'nda düzenlen toplantıda konuşan Akın, 10 Ocak günün hem çalışan gazeteciler hem de idareciler günü olarak kutlandığını söyledi.

Her iki mesleğin de kendine özgü zorlukları ve benzerlikleri olduğunu ifade eden Vali Akın, tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kırşehir'de 20 aydır görev yaptığını dile getiren Akın, yerel basının doğruluk, özveri ve sorumlulukla halkın gündemini gözetmeye çalıştığını, aynı anlayışla çalışmalarına devam edeceklerine inandığını vurguladı.

Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık da Kırşehir yerel basınının doğru ve tarafsız bir şekilde vatandaşın gündeminde olan sorunları dile getirmeye gayret ettiğini aktardı.

Kırşehir basının sorunlarının giderilmesi ve ekonomik zorluklarının aşılması için mücadele ettiklerini anlatan Yanık, TOKİ ile anlaşma sonucunda 23 basın mensubunun ev sahibi olduğunu bildirdi.

Yanık, Kırşehir Basın Müzesi'nin kurulması için de Kırşehir Belediyesinin yardımcı olduğunu ifade ederek, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer tahsisi yapıldığını, çalışmaların en kısa sürede tamamlayacağını kaydetti.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz'ın da katıldığı toplantı sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.