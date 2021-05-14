Kırşehir Valisi Akın, görevli personellerin bayramını kutladı - Son Dakika

Kırşehir Valisi Akın, görevli personellerin bayramını kutladı

14.05.2021 10:25
Kırşehir Valisi Akın, görevli personellerin bayramını kutladı, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, vatandaşların salgınla ilgili tedbirlere bayram süresince riayet etmesini beklediklerini bildirdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, vatandaşların salgınla ilgili tedbirlere bayram süresince riayet etmesini beklediklerini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, 24 saat esasına göre çalışan kurumları ziyaret ederek personellerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile Ahi Polis Merkezi Amirliği, Çuğun Jandarma Karakol Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi, Vefa Sosyal Destek Grupları ile emniyet ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan ziyaretlerde konuşan Akın, halkın huzuru, sağlığı ve güvenliği için bayramda özveriyle çalışan personele teşekkür etti.

Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını anımsatan Akın, "Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmektedir. Devletimiz salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla gereken tedbirleri almaktadır. Vatandaşlarımızın bayram süresince alınan salgınla ilgili tedbirlere riayet etmesini bekliyoruz. Bu duygularla tüm İslam aleminin, milletimizin, Kırşehirli hemşerilerimizin ve görevi başındaki personelimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Akın, görevli personellerin bayramını kutladı - Son Dakika


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