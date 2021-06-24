Kırşehir Valisi Akın, Kaman'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaman Kütüphanesi Konferans Salonu'nda köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Akın, köylere götürülen hizmette asıl amaçlarının vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılması olduğunu ifade etti.

Köylerde yaşayanların hizmetlerden memnun kalmasını önemsediklerini vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"İlimize ayrılan ödenekle tüm köylerimize eşit oranda hizmet götürmeye çalışıyoruz. Köylere götürdüğümüz hizmette asıl amacımız insanlarımızın huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürmelerine katkı sağlamaktır. Vatandaşlarımıza kamu hizmetini en iyi şekilde sunarken muhtarlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Muhtarlarımız, köyleri ya da mahalleleri ile ilgili sorunları, vatandaşların ihtiyaçlarını bizlere iletiyor. Bizler de sorunları imkanlar ölçüsünde, öncelik sırasına göre hizmete dönüştürme gayreti içerisinde oluyoruz."

Köylere götürülen hizmette önceliklerinin yol ve içme suyu olduğunu aktaran Akın, "Ayrıca, muhtarlarımız köylerde suyun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlarımıza uyarılarda bulunsunlar. Kaçak yapıların önüne geçilmesi konusunda da muhtarların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele sürecinde muhtarlarla yapılan işbirliğiyle vatandaşların ihtiyaçlarının giderildiğini belirten Akın, muhtarlardan aşılama konusunda daha aktif görev almalarını istedi.

Esnafı da ziyaret eden Vali Akın, Kaman Kızıközü Oturarak Voleybol Takımı'nın antrenman maçını izleyerek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yaptırılan havuz ve tesis inşaatında incelemelerde bulundu.