Kırşehir Valisi Akın, kayıp genci arama çalışmalarını yerinde takip etti - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Akın, kayıp genci arama çalışmalarını yerinde takip etti

01.04.2022 12:51
Kırşehir Valisi Akın, kayıp genci arama çalışmalarını yerinde takip etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 8 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için debisi düşürülen Kızılırmak ve çevresinde arama yapan ekiplerden bilgi aldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 8 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için debisi düşürülen Kızılırmak ve çevresinde arama yapan ekiplerden bilgi aldı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan Aydoğan'ın (21) bulunması için merkeze bağlı Kortulu köyü civarı ve Kızılırmak kıyılarında yürütülen arama çalışmalarına devam edildi.

Aramanın başlatıldığı noktadan Hirfanlı Baraj Gölü yönündeki 20-22 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalara jandarma su altı arama ve kurtarma personeli ile polisler katılıyor.

Jandarma su altı kadavra arama ve tespit köpeğinin de kullanıldığı çalışmalarda daha önce arama yapılan bölgeler, kadavra köpeği ile yeniden taranıyor.

Kırşehir Valisi Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " AFAD, UMKE, jandarma ve polis su altı ekiplerimiz, Hasan Aydoğan isimli gencimizi Kızılırmak'ta arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sahada çalışma yapan ekiplerimizi ziyaret ederek gencimizin ailesini bilgilendirdik. Çalışmalarımıza sabırla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kayıp gencin yakınları, Valilik binası önüne gelerek Vali İbrahim Akın ile görüşmek istedi.

Grubu temsilen Vali Akın ile görüşen 3 kişi, çıkışta gazetecilere, devletin gerekli ekipman ve personelle çalışmalarını devam ettirdiğinin söylendiğini aktardı.

Bu arada polis ekipleri de gruba emniyet ve jandarmanın arama çalışmalarını nasıl yürüttüğüyle ilgili bilgi verdi.

Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuş, ardından toprağa verilmişti.

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İbrahim Akın, Kırşehir, Jandarma, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Akın, kayıp genci arama çalışmalarını yerinde takip etti - Son Dakika


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