Kırşehir Valisi Akın, koronavirüs çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, koronavirüs salgınına karşı topyekün mücadele verdiklerini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Akın, salgınla mücadele kapsamında tüm birimlerle ortak hareket ettiklerini anımsattı.

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele verdiklerini vurgulayan Akın, Kırşehir'de salgın hastalıkla mücadelede yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini, herkesin de gerekli hassasiyeti göstererek, kurallara uymasını istedi.

Akın toplantıda, Vali Yardımcısı Zikri Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ve kurum yöneticilerinden salgınla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.