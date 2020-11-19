Kırşehir Valisi Akın, Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, hastane ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ve hastane yöneticilerinden pandemi döneminde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Vali Akın, görevlerini özveriyle yerine getiren sağlık çalışanlarının önerilerine ve alınan tedbirlere uyarak, pandemi sürecinin yönetimine yardımcı olunması gerektiğini belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisi görülen ve topyekun bir mücadelenin yapıldığı Kovid-19 salgını ile ilgili tedbir kararları aldıklarını hatırlatan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak için vatandaşlarımızdan salgınla mücadelede önemli kurallar olan maske, mesafe ve temizlik hususlarına uymada hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Koronavirüs ile mücadelede önemli görevler üstlenen başta sağlık personeli olmak üzere tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum."

Vali Akın, hastane ziyaretinde MR servisinde de inceleme yaparak, yeni MR ve sonulum cihazları hakkında bilgi aldı.