Valimiz LGS'de Dereceye Giren Öğrencilerimizi Ödüllendirdi - Son Dakika

Valimiz Sayın İbrahim Akın, Liselere Geçis Sınavında (LGS) dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Başarılı öğrencileri kabulü sırasında konuşan Valimiz Sayın İbrahim Akın, eğitimde marka kent olan ilimizde öğrencilerin elde ettikleri başarılarla Kırşehirlileri gururlandırdıklarını söyledi.

Öğrencilerin yakaladıkları bu başarının diğer öğrencilere de örnek olması gerektiğini dile getiren Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Öğrencilerimiz, Liselere Geçiş Sınavında ülkemiz genelinde dereceye girerek bizleri gururlandırmışlardır. Öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen aileleri ile öğretmenlerini tebrik ediyorum. Yürütülen disiplinli çalışma ile elde edilen bu başarılar artarak devam edecektir. Yeter ki gençlerimiz hedeflerine ulaşmak için yılmadan, usanmadan emin adımlarla ilerlesinler. Geleceğimiz olan gençlerimizin ileride ülkemize önemli hizmetlerde bulunacaklarından şüphemiz yoktur. Biz onlara güveniyoruz. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyorum. " dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, okul idarecileri ve ailelerin de yer aldığı ziyarette Sayın Valimiz öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.