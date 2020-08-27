Kırşehir Valisi Akın, Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mesleki Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, ziyaretinde okul müdürü Necip Fazıl Barutçu'dan bilgi aldı.

Akın, mesleki eğitimin iş hayatındaki önemini anımsatarak, kentte eğitime yapılan yatırımları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Okulda çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimler verildiğini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi, eğitim gören kalfaların ve ustaların bilgili, donanımlı ve kendine güvenen bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamaktadır. Böylesine değerli olan okulumuzun izolasyonu ile ek binasının tamamlanmasına destek veren hayırsever iş adamı Ali Rıza Badem ve kardeşi Halil İbrahim Badem'e katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."

Vali Akın, atölyeleri gezerek, Ahiler Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı dahilinde "Gençler Akıllı Mobilya ile Çalışma Hayatında Projesi" kapsamında merkeze hibe edilen ahşap kesim ve pres makinelerinin çalışmasını da izledi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ile hayırsever iş adamları da hazır bulundu.