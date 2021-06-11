Kırşehir Valisi Akın, Mucur ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Mucur ilçesinde köy muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın, Mucur Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda, KÖY-DES Projesi'nde önceliklerinin içme suyu ve köy yollarında iyileştirme yapılması olduğunu aktardı.

Bu yıl Kırşehir'e KÖY-DES Projesi kapsamında 13 milyon 338 bin 44 lira ödenek geldiğini belirten Akın, "Bu ödenek nüfuslarına göre ilçelerimize dağıtıldı. Bizler de bu ödeneği en verimli şekilde kullanarak İl Özel İdaremiz ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla hizmete dönüştürüyoruz. Köylerimize götürülen hizmetlerde içme suyu ve köy yolları birinci önceliğimize oluşturmaktadır. Köylerimizdeki yaşam standartlarını en üst seviyeye çıkarmanın gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Mucur Hükümet Konağını ziyaret eden Vali İbrahim Akın, Kaymakam Faruk Erdem'den ilçede devam eden yatırımlar hakkında brifing aldı. Akın, ardından Mucur Belediye Başkanlığının yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.