Kırşehir Valisi Akın muhtarların taleplerini dinledi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Özbağ beldesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özbağ beldesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla valilik binasında toplantı yapan Akın, muhtarların seçildikleri bölgelerin ve burada yaşayan vatandaşların sorunlarını ilgili mercilere ileterek önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Mahalle ve köylerin sorunlarını daha yakından takip etmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere muhtarlarla düzenli olarak bir araya geldiklerini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Bugün toplantımızda Özbağ beldemizin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldik. Özbağ beldemiz şehrimiz ile bütünleşmiş yeni yerleşim alanlarının yoğun olduğu bir bölge. Ayrıca, kasabamızda sebze ve meyve yetiştiriciliği gelişmiş durumda. Bugünkü görüşmemizde muhtarlarımızın talep ve sorunlarını dinleyecek, imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmaya gayret edeceğiz."

Muhtarların talep ve sorunlarını dile getirdiği toplantıya bazı kurum müdürleri de katıldı.