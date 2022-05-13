Kırşehir Valisi Akın'ndan veda ziyaretleri - Son Dakika

Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, veda ziyaretlerine başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yardagül ve Baro Başkanı Onur Çanta'yı ziyaret etti.

Programını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecen'i ziyaretle sürdüren Vali Akın, kurum çalışanlarıyla da vedalaştı.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Vali Akın, 4 yıllık görev süresi içerisinde Kırşehir'in bütün dinamikleri ile istişare içinde olmaya özen gösterdiklerini, kentin sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kalkınması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek yapılan çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.