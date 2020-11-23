Kırşehir Valisi Akın, öğretmenlerle fidan dikti - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve öğretmenler, Şehit Öğretmen Yasemin Tekin Hatıra Ormanına fidan dikti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde oluşturulan Şehit Öğretmen Yasemin Tekin Hatıra Ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hatıra ormanında fidanları öğretmenlerle birlikte toprakla buluşturan Vali Akın, çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olan öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin milletlerin kaderinin belirlenmesinde önemli rol üstlendiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle bütün etkinliklerde olduğu gibi Öğretmenler Günü'nü de kısıtlı programla kutluyoruz. Bu kapsamda Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenlerimizle fidan dikimi gerçekleştirdik. Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi bahçesine oluşturulan Şehit Öğretmen Yasemin Tekin Hatıra Ormanına diktiğimiz fidanların çevremizin daha yeşil ve daha temiz hale gelmesine katkı sunacağına inanıyorum. 1993 yılında Bitlis'te görev başındayken şehadete ulaşan Öğretmen Yasemin Tekin'in adını yaşatmak üzere bu hatıra ormanının oluşturulmasını anlamlı buluyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum."

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Okul Müdürü Recep Tekinaslan, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.