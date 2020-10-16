Kırşehir Valisi Akın, okulda Kovid-19 denetimi yaptı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yüz yüze eğitimin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle ilkokulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, kent merkezindeki Süleyman Türkmani İlkokulu'nu ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirlerini denetleyen Vali Akın, okul bahçesinde öğrenci ve velilerle sohbet etti.

Denetimin ardından açıklama yapan Akın, öğrencilerin okuldayken maske takarak sosyal mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli kararların uygulandığını belirten Akın, şöyle devam etti:

"Salgından dolayı uzun süre ara verilen eğitim hayatında uyum sürecine 21 Eylül tarihinde başlanmıştı. 12 Ekim itibariyle yüz yüze eğitime başlandı ve öğrencilerimiz bölünmüş sınıflarda derslerine devam ediyor. Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm okullarımızda hijyen kuralları ile ilgili bütün tedbirleri almış bulunmaktayız. Koronavirüsle mücadele verdiğimiz bu süreçte hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin sağlığını korumak temel önceliğimizdir. Bu konuda velilerimize ve öğretmenlerimize önemli görevler düşüyor. Okul çıkışlarında çocuklarını almaya gelen velilerimizin de kurallara hassasiyetle uymalarını bekliyoruz."

Vali Akın'a İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de eşlik etti.