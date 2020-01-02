Kırşehir Valisi Akın okulları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Akın okulları ziyaret etti - Son Dakika

Kırşehir Valisi Akın okulları ziyaret etti

6 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki okulları ziyaret ederek eğitim çalışmalarını inceledi.

Kırşehir Valisi Akın okulları ziyaret etti, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki okulları ziyaret ederek eğitim çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Durdu Muzaffer Marşap Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.


Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden ve idarecilerden eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Akın, Kırşehir'in eğitimde marka şehir olduğunu, bu başarının artarak devam etmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Öğrencilerden bu fırsatı değerlendirerek kendilerini geliştirmelerini isteyen Akın, "Kendinize mutlaka bir hedef belirleyin ve bu idealiniz doğrultusunda çalışın. Başarılı olmanın önünde hiçbir engel yok, var diye düşünüyorsanız bunları bizimle öğretmenlerinizle ailenizle paylaşın ki çözümünü hep birlikte bulalım. Çünkü bizler geleceğimiz olan siz değerli gençlerimizin eğitimini çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Akın'a ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de eşlik etti.

Anadolu Lisesi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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