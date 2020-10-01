Kırşehir Valisi Akın pandemi servisini ziyaret etti - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ve hastane başhekimi Yahya Şahin'den yeni tip koronavirüs tedavisi ile ilgili bilgi aldı.

Pandemi servisindeki sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali Akın, burada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının görevlerini özveri ile yerine getirdiklerini belirtti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını önlemek üzere Kırşehir'de önemli kararlar alınıp uygulamaya konulduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarının bu süreçteki yükünün farkındayız. Arkadaşlarımız fedakarca çalışıyorlar. Bizler de sahada denetimlere çıkarak vatandaşlarımıza hatırlatmalarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızdan da salgınla mücadelede başarılı olmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymada hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Koronavirüs ile mücadelede önemli görevler üstlenen başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm personele kolaylıklar diliyorum."