Son Dakika Haberleri: Kırşehir Valisi Akın, vatandaşların sorunlarını dinledi
Son Dakika Güncel Haber

Kırşehir Valisi Akın, vatandaşların sorunlarını dinledi

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Halk Günü" toplantısında vatandaşların talep ve şikayetleri dinledi.

Kırşehir Valisi Akın, vatandaşların sorunlarını dinledi, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Halk Günü" toplantısında vatandaşların talep ve şikayetleri dinledi.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Akın'ın, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldiği belirtildi.
Vatandaşların talep ve şikayetlerinin detaylarıyla görüşüldüğü toplantıda Akın, sorunların giderilmesi, müracaatların en kısa sürede çözüme kavuşturulması, yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yapılması için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.
Halk Günü toplantısına, kentteki ilgili kurum amirleri ve müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.
Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komünist Başkan vatandaşlardan 25 TL bağış istedi
"Burası benim arsam" deyip İstanbul'un en kalabalık ilçesinde yolu trafiğe kapattı! SGK'ya borcu olanlar 31 Aralık'a kadar hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek Tatilcilere kapora tuzağı: 500 km gitti hayatının şokunu yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:44:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir Valisi Akın, vatandaşların sorunlarını dinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]