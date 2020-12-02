Kırşehir Valisi Akın vatandaşların taleplerini dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralık ayı Halk Günü Toplantısı Vali Akın başkanlığında yapıldı. Vali Akın, toplantıda vatandaşların taleplerinin ilgili kurum müdürleri tarafından çözüme kavuşturulması için talimat verdi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Zikri Şahin, ilgili kurum müdürleri ile müracaat sahibi vatandaşlar katıldı.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kırşehir Valisi Akın vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika

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