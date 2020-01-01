Kırşehir Valisi Akın, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Akın, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi - Son Dakika

Kırşehir Valisi Akın, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi

6 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni yıla 24 saat esasına göre görev yapan kurum çalışanlarını ziyaret ederek girdi.

Kırşehir Valisi Akın, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni yıla 24 saat esasına göre görev yapan kurum çalışanlarını ziyaret ederek girdi.


Yeni yıl nedeniyle kamu kurumlarını ziyaret eden Vali Akın, Ahi Polis Merkezi Amirliği, 112 Acil Çağrı Merkezi, 3 No'lu Merkez Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve uygulama noktalarını gezerek çalışanların yeni yılını kutladı. Polis merkezi, 112, Acil Sağlık Merkezi ve jandarmada görevli personelli ziyaret eden Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de 2019 yılının huzur içinde geçmesini sağlayan kamu çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi. Vatandaşın huzuru, sağlığı ve güvenliği için ailelerinden uzak bir şekilde çalışarak yeni yıla giren personele moral vermek amacıyla kurumları ziyaret ettiğini belirten Vali İbrahim Akın, tüm çalışanların yeni yılını kutlayarak 2020 yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulundu. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti
İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı Bulgar şirketi Bulgargaz, TürkAkım doğalgaz boru hattından gaz almaya başladığını açıkladı Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
17:25 Yılın ilk tatilini sahil kenarında geçirdiler - Son Dakika
17:25 Manisa soma'daki termik santral mühürlendi - Son Dakika
17:23 DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
17:22 Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı (2) - Son Dakika
17:22 Silifke'de gökyüzünde görsel şölen - Son Dakika
17:10 Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
16:24 İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 17:28:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Valisi Akın, yeni yıla kamu çalışanları ile girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]