Vali Akın: "Zorunlu olmadıkça aile ziyaretlerini askıya almak lazım" - Son Dakika

Vali Akın: "Zorunlu olmadıkça aile ziyaretlerini askıya almak lazım"

16.10.2020 18:13

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aile ziyaretlerinin bir süre askıya alınması tavsiyesinde bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aile ziyaretlerinin bir süre askıya alınması tavsiyesinde bulundu.

Vali Akın, merkez Terme Caddesi ve çevresindeki sokaklarda koronavirüs tedbirlerine yönelik denetime katıldı.

Vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve hijyen konusunda uyaran Akın, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlılık oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

Bu konuda kamuoyu oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Akın, mart ayından itibaren Kovid-19 ile mücadele edildiğine dikkati çekerek, topyekun gayretle bu salgından kurtulmanın mümkün olacağını dile getirdi.

Salgının tekrar yükselişe geçtiği bu dönemde bazı etkinliklerden kaçınılması gerektiğini aktaran Vali Akın, şöyle devam etti:

"Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmek son derece önemli. Kamuya açık alanlardaki yoğunluklarda sosyal mesafeyi mutlaka korumalıyız. Mücadelede en önemli alanlardan bir tanesi de aile ziyaretleri. Bu dönemde zorunlu olmadıkça aile ziyaretlerini askıya almak lazım. Taziyeleri telefonla iletmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Okulların dağılım saatlerinde okul önlerinde yoğunluk oluşturmayalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Başarılı olmanın yolu topyekun mücadeleden geçiyor."

Vali Akın'a denetimde Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz da eşlik etti.

Vali Akın: Zorunlu olmadıkça aile ziyaretlerini askıya almak lazım
Vali Akın: Zorunlu olmadıkça aile ziyaretlerini askıya almak lazım
Vali Akın: Zorunlu olmadıkça aile ziyaretlerini askıya almak lazım
Vali Akın: Zorunlu olmadıkça aile ziyaretlerini askıya almak lazım

Kırşehir, Terme, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Akın: 'Zorunlu olmadıkça aile ziyaretlerini askıya almak lazım' - Son Dakika

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