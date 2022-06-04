Kırşehir Valisi Buhara, KAEÜ Rektörü Karakaya ile bir araya geldi

Kırşehir Valisi H. Mete Buhara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali H. Mete Buhara, KAEÜ Rektörü Karakaya'dan üniversitedeki genel durum, eğitim uygulamaları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KAEÜ'nün kentin gelişimi ve kalkınmasında önemli görevler üstlendiğini aktaran Vali Buhara, yürütülen projelerin önemine değinerek, üniversite yönetimine başarı diledi.

Rektör Karakaya ise Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamındaki pilot üniversite projeleri, kalite çalışmaları ve eğitimde kalite güvencesini sağlayan yerli yazılım çalışmaları hakkında bilgi vererek, üniversite gelişimi ve kentin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Ziyarette, KAEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de hazır bulundu.