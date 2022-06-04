Kırşehir Valisi Buhara, KAEÜ Rektörü Karakaya ile bir araya geldi - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Buhara, KAEÜ Rektörü Karakaya ile bir araya geldi

04.06.2022 17:27
Kırşehir Valisi Buhara, KAEÜ Rektörü Karakaya ile bir araya geldi

Kırşehir Valisi H. Mete Buhara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile bir araya geldi.

Kırşehir Valisi H. Mete Buhara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali H. Mete Buhara, KAEÜ Rektörü Karakaya'dan üniversitedeki genel durum, eğitim uygulamaları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KAEÜ'nün kentin gelişimi ve kalkınmasında önemli görevler üstlendiğini aktaran Vali Buhara, yürütülen projelerin önemine değinerek, üniversite yönetimine başarı diledi.

Rektör Karakaya ise Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamındaki pilot üniversite projeleri, kalite çalışmaları ve eğitimde kalite güvencesini sağlayan yerli yazılım çalışmaları hakkında bilgi vererek, üniversite gelişimi ve kentin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Ziyarette, KAEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Mete Buhara, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Buhara, KAEÜ Rektörü Karakaya ile bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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