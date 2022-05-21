Kırşehir Valisi Buhara, kentteki kurum amirleriyle buluştu - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Buhara, kentteki kurum amirleriyle buluştu

21.05.2022 13:18
Kırşehir Valisi Buhara, kentteki kurum amirleriyle buluştu

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, devletin bütün imkanlarını vatandaşlara hizmet için kullanmaktan çekinmeyeceklerini bildirdi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, devletin bütün imkanlarını vatandaşlara hizmet için kullanmaktan çekinmeyeceklerini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Buhara, valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda kentteki kurum amirleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Buhara, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en etkin ve en verimli şekilde ulaşması için elbirliği ile çalışacaklarını vurguladı.

Her sektördeki vatandaşa en kaliteli hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirten Buhara, şunları kaydetti:

"Kırşehir'e faydalı işler yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Yapacağımız işlerde vatandaş memnuniyetini ön planda tutacağız. Devletimizin bütün imkanlarını vatandaşlarımıza hizmet etmek için kullanmaktan çekinmeyeceğiz. İnsanlarımız arasında ayrım yapmadan herkesi kardeşçe kucaklayacağız. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi önemseyecek, onları mutlu etmek için çalışacağız. Şehrimizle bütünleşmiş bir şekilde, Kırşehirlilerle aynı heyecanı paylaşarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tarihi, turistik varlıkları, konumu ve değerleri ile Kırşehir her şeyin en güzelini hak etmektedir. Bizler de her zamankinden fazla çalışarak şehrimizi ileriye taşımanın heyecanı içerisinde olacağız."

Buhara, toplantıda kurum amirlerinden uygulanabilir projeler hazırlamalarını istedi.

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Kaynak: AA

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