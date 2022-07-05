Kırşehir Valisi Buhara, "Reflektör Tak, Görünür Ol" uygulamasına katıldı - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Buhara, "Reflektör Tak, Görünür Ol" uygulamasına katıldı

05.07.2022 17:17
Kırşehir Valisi Buhara, "Reflektör Tak, Görünür Ol" uygulamasına katıldı

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, "Reflektör Tak, Görünür Ol" uygulaması kapsamında traktör römorklarına reflektör taktı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, "Reflektör Tak, Görünür Ol" uygulaması kapsamında traktör römorklarına reflektör taktı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, Karahıdır köyünde düzenlenen etkinlikti, reflektörlerin özellikle gece saatlerinde traktörlerin görünürlüğünü arttırarak trafik kazalarının önlenmesinde önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Buhara, traktörlerin daha güvenli kullanımını sağlayıp trafik kazalarını en aza indirmeyi amaçlayan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesini önemsediklerini belirtti.

Vali Buhara, etkinliğin ardından çiftçilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, köy muhtarı ile çiftçiler katıldı.

Öte yandan, 2021 yılı verilerine göre kentte 12 bin 897 kayıtlı traktör bulunduğu belirtildi.

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Kırşehir Valisi Buhara, köylerde üreticilerle buluştu Kırşehir Valisi Buhara, köylerde üreticilerle buluştu
Kaynak: AA

Mete Buhara, Jandarma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Buhara, 'Reflektör Tak, Görünür Ol' uygulamasına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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