Kırşehir Valisi Buhara, tarihi Uzun Çarşı'da esnafla bir araya geldi - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Buhara, tarihi Uzun Çarşı'da esnafla bir araya geldi

23.07.2022 14:50
Kırşehir Valisi Buhara, tarihi Uzun Çarşı'da esnafla bir araya geldi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, tarihi Uzun Çarşıda esnafla buluştu.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, tarihi Uzun Çarşıda esnafla buluştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, kentteki farklı iş kollarından esnafların yer aldığı tarihi Uzun Çarşı'yı ziyaret etti.

Esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet eden Buhara, sorun ve talepleri dinledi.

Buhara, "Kadim şehir Kırşehir'imizin en önemli değerlerinden tarihi Uzun Çarşı'yı dolaştık. Hepsi birbirinden müstesna esnaflarımızla tanışmak, sohbet etmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu çarşıda sadece ticaret değil, ona ruh veren Ahilik kültürü ve esnaflığın değerleri de yaşatılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çarşıda alışveriş yapan Buhara, esnaflara hayırlı işler diledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Buhara, tarihi Uzun Çarşı'da esnafla bir araya geldi - Son Dakika

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